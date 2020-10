San Benedetto, botte alla ragazza sul treno. Caos alla Stazione. Lei in ospedale, lui in carcere

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Caos alla Stazione di San Benedetto dove, nella serata di ieri, si è verificata una prolungata aggressione da parte di un uomo ai danni della sua compagna. Tutto è iniziato sul treno diretto a Brindisi. A bordo del convoglio l’uomo, un 44enne, ha iniziato ad aggredire prima verbalmente e poi fisicamente la donna. I due sono scesi alla Stazione di San Benedetto (malgrado fossero diretti in Puglia) e lì la situazione è peggiorata. La donna ha cercato di rifugiarsi all’interno di un bar dove l’uomo l’ha raggiunta continuando a tentare di metterle le mani addosso. Fortunatamente sono intervenuti, in maniera tempestiva, i Carabinieri che hanno arrestato lui e predisposto i soccorsi per la donna. Lei è finita al pronto soccorso con una prognosi di circa 10 giorni, l’uomo si trova nel carcere ascolano di Marino del Tronto.