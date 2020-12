San Benedetto, bimbo nasce in ambulanza durante la corsa in ospedale. Mamma e figlio stanno bene

SAN BENEDETTO DEL TRONTO -E’ una bella storia, di quelle a lieto fine, quella avvenuta nella tarda serata di ieri a bordo di un’ambulanza della Croce Verde di San Benedetto. I soccorritori erano infatti stati mandati a Cupra Marittima dal 118 a prelevare una donna di trentacinque anni, con parto imminente, per il trasporto in ospedale. I sanitari, seguendo l’indicazione della centrale operativa, hanno predisposto immediatamente il trasporto della donna, di origini nigeriane, al Madonna del Soccorso ma il bambino non ha voluto saperne di attendere quella decina di minuti necessaria ad attraversare la Statale fino al nosocomio sambenedettese. Così il parto è avvenuto in ambulanza. Mentre l’autista Domenico Lanciotti spingeva il mezzo di emergenza verso il Madonna del Soccorso, alle sue spalle la soccorritrice Barbara Rosetti ha assistito la donna nella varie fasi del parto trovandosi anche di fronte al cordone ombelicale che aveva avvolto il collo del bambino. Così con delicatezza e perizia, mentre l’ambulanza procedeva sulla Statale 16, ha risolto la situazione liberando il piccolo giusto in tempo per consentire ai sanitari del Pronto Soccorso, dove nel frattempo era arrivata l’ambulanza, di prendere in cura madre e figlio. Entrambi stanno bene.