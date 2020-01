SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una bambina è stata soccorsa dall’ambulanza in piazza Giorgini. La piccola era con la sua famiglia a festeggiare il Capodanno in piazza, quando per motivi in fase di accertamento ha avuto una sincope e i genitori hanno dovuto allertare gli operatori sanitari presenti sul posto.

Hanno così preso subito in cura la piccola e l’hanno portata in ospedale per gli accertamenti del caso.