San Benedetto, bagno in mare consentito? Coppia viene comunque multata: “Troppo lontani da casa”. E poi nelle Marche le spiagge sono chiuse

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Premessa: i due sono stati multati non perché erano a fare il bagno ma perché erano troppo lontani dalla propria abitazione. Ma sono comunque stati multati. E’ accaduto ad una coppia che, ieri, è stata sanzionata dalla polizia locale sambenedettese allertata, a sua volta, dall’equipaggio della motovedetta della Guardia di Finanza che li aveva visti.

I due sono stati raggiunti dagli agenti e si sono giustificati affermando di aver deciso di fare il bagno in mare dopo aver ascoltato in televisione la notizia relativa all’apertura nei confronti della balneazione. Ma nel labirinto di normative che stanno interessando il Paese esiste anche la contraddizione presente tra quanto stabilito a livello nazionale, che consente il bagno in mare purché lo specchio d’acqua sia in prossimità della propria abitazione, e quelle regionali. Perché per arrivare in mare occorre attraversare la spiaggia e le spiagge, nelle Marche, sono chiuse. Morale della favola: i due sono stati multati e rimandati a casa.