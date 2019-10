San Benedetto, autocarro distrugge la cassetta dell’Enel di via Carducci e se ne va. Lo hanno ripreso le telecamere

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un autocarro in manovra ha praticamente distrutto la cassette dell’Enel e la centralina che gestisce il semaforo lampeggiante che si trova all’incrocio tra via Carducci e via San Martino. Poi se ne è andato lasciandosi il danno alle spalle.

A scoprire l’accaduto sono stati alcuni commercianti della zona che hanno segnalato la cosa agli agenti di polizia locale. I vigili urbani di pattuglia hanno così raggiunto l’area transennando, con del nastro, le due centraline e visionando le immagini filmate da una telecamera di videosorveglianza che ha inquadrato il mezzo in manovra mentre effettuava il danno. Insomma nelle prossime ore presenteranno il conto al titolare del mezzo.