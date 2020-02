San Benedetto, auto in manovra investe una donna in via Piemonte

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sangue sull’asfalto, la donna poco più avanti in terra. Paura per un’anziana in via Piemonte dove, intorno alle 10 di questa mattina, è avvenuto un incidente. Una macchina, condotto da un ragazzo, durante una manovra ha infatti investito una donna che si trovava a passare in strada.

La donna, un’anziana, è stata subito soccorsa sia dal conducente del veicolo che da alcuni passanti che hanno dato l’allarme chiamando il 118 punto sul posto è arrivata in pochi minuti una ambulanza e, poco dopo, sono giunti anche i carabinieri.

Le condizioni della donna hanno spinto i sanitari ad allertare l’eliambulanza atterrata allo stadio.