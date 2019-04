San Benedetto, assalto alla banca. I ladri fanno saltare il bancomat della Carifermo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un boato nella notte e poi l’azione fulminea di una banda di ladri che hanno fatto letteralmente saltare in arei il bancomat della filiale Carifermo di via della Liberazione a San Benedetto. Il colpo è avvenuto approssimativamente intorno alle 4 di questa mattina e ha visto i banditi raggiungere la struttura che si trova lungo la Statale 16, nel quartiere di Ragnola e adottare la solita tecnica che, negli ultimi mesi, è stata diffusamente utilizzata nel vicino Abruzzo per far saltare lo sportello.

Al momento non è noto l’ammontare del bottino e quanto denaro fosse contenuto all’interno della cassa del bancomat. Quello che è certo è che l’azione è stata fulminea. Sul posto, poco dopo i fatti, sono intervenute le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, che hanno chiuso l’area e dato il via alle indagini per identificare i ladri che, nel frattempo, erano riusciti a darsi alla fuga e a far perdere le proprie tracce.