San Benedetto, anziano investito di fronte alla Palazzina Azzurra. Si tratta di un uomo di 87 anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un uomo di 87 anni di San Benedetto è stato investito, questa mattina, sul lungomare di San Benedetto, di fronte alla Palazzina Azzurra, da un’auto, una Toyota. L’anziano si trovava in sella alla sua bici quando, per motivi al vaglio della polizia locale, è stato preso dall’auto. Sul posto è stata chiamata un’ambulanza del 118 i cui sanitari a bordo hanno medicato l’uomo predisponendone poi il trasporto all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Con loro anche la pattuglia della polizia locale di San Benedetto per i rilievi, la ricostruzione dell’incidente e la gestione della viabilità.