San Benedetto, anziana trovata in gravi condizioni in via Toscana

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intervento di pompieri e 118, nella serata di domenica, per soccorrere un’anziana di 89 anni che si trovava all’interno della sua abitazione e che, da troppe ore, non rispondeva alla badante che stava cercando di mettersi in contatto con lei. E’ così stato allertato il 118 che ha raggiunto l’abitazione delle donna insieme ai pompieri.

Seguendo le procedure anticovid i vigili del fuoco, giunti sul posto con due mezzi di cui uno munito di braccio mobile, hanno aperto la strada al personale sanitario che ha trovato la donna in condizioni critiche, in stato di semi incoscienza sul letto. E’ stato subito predisposto il trasporto in ambulanza all’ospedale di Ascoli.