San Benedetto, ancora uno scontro in via La Spezia. Ferita una donna

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ennesimo scontro all’intersezione tra via Calatafimi e via La Spezia, nel cuore del centro di San Benedetto. Intorno alle 14.30 di oggi, in condizioni di scarso traffico, si sono infatti scontrate una Range Rover e una Fiat Panda. Sul posto è stato necessario l’intervento del 118 che ha inviato un’ambulanza partita dall’ospedale per soccorrere la donna che era al volante della Panda.

L’incidente ha creato qualche disagio alla viabilità dal momento che via Calatafimi è rimasta chiusa ed è stato improvvisato un by pass in largo La Spezia. Ad intervenire, insieme ai sanitari, sono stati anche gli agenti della polizia locale di San Benedetto che avranno ora il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Si tratta purtroppo di un punto già teatro, in più occasioni, di incidenti. Un paio di anni fa era stata anche potenziata la segnaletica orizzontale e verticale, ma da qualche tempo gli incidenti sono tornati a verificarsi.