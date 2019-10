San Benedetto, alla sbarra l’uomo che bruciava le macchine di carabinieri e vigili urbani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aveva bruciato quattro volte auto appartenenti ad esponenti delle forze dell’ordine, in particolare carabinieri. Altre due volte aveva colpito invece degli agenti della Municipale. E proprio alcuni militari che avevano seguito le indagini del piromane delle auto sono stati ascoltati nel processo a carico del 41enne albanese arrestato ad agosto 2018 grazie al blitz congiunto di carabinieri e polizia.

L’albanese che risiedeva a Porto d’Ascoli è ritenuto dalla procura l’autore di una lunga serie di incendi di autovetture che da settembre 2017 fino al suo arresto avevano turbato i sonni dei residenti della Riviera delle Palme. Gli incendi venivano infatti accesi di notte. Roghi appiccati a volte su commissione, altre volte per dispetto, proprio come quelli verso gli esponenti delle forze dell’ordine che avevano individuato in lui il presunto piromane.