San Benedetto, abbatte un palo e fugge via. Chiusa via Mancini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I residenti della zona hanno visto una donna al volante dell’auto che ha abbattuto un palo piegandolo e rendendolo pericolante a tal punto da costringere pompieri e vigili urbani a chiudere temporaneamente la strada.E’ accaduto in serata tra via Mancini e via Linneo, nell’area sopra la Statale della zona Nord di San Benedetto.

Intorno alle 20 infatti un’auto, sembrerebbe con una donna al volante, si è schiantata contro il palo piegandolo. L’auto, dopo una serie di frettolose manovre, si è poi dileguata. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco che stanno ora cercando la macchina che ha certamente riportato gravi ed evidenti danni in seguito all’incidente.