Sambenedettese morto in un incidente stradale a L’Aquila. Ci sono due indagati per la tragedia costata la vita a Giulio Mestichelli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci sono due persone indagate per la morte di Giulio Mestichelli, il ventottenne deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto in Abruzzo all’inizio di agosto. Mestichelli, storico pizzaiolo del Papillon di Porto d’Ascoli, era morto mentre si stava dirigendo, in sella alla sua Yamaha, verso il lago di Campotosto. L’incidente è avvenuto ad Assergi. Mestichelli, durante il percorso, si è trovato di fronte un’auto e, nel tentativo di evitarla, ha perso il controllo del suo motociclo finendo dall’altra parte della carreggiata dove, proprio in quel momento, stava sopraggiungendo un altro centauro che non è riuscito ad evitarlo. L’autopsia ha stabilito che il decesso è arrivato non per la caduta in terra ma per l’impatto avuto con l’altra moto. La Procura, alla luce degli elementi acquisiti, ha indagato l’uomo alla guida dell’altra moto, un cinquantenne e il conducente dell’auto, un settantenne che si era allontanato dal luogo dell’incidente. Quando è stato rintracciato ha affermato di non essersi accorto di nulla. La sua auto non aveva effettivamente nessun danneggiamento.