Samara Challenge annunciato a San Benedetto. Ecco cos’è lo scherzo che sta terrorizzando i passanti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Annunciato a San Benedetto il “Samara Challenge”, lo stupido scherzo che si ispira alla pellicola “The Ring” e che sta creando problemi ovunque. Per questa sera lo scherzo è stato annunciato anche a San Benedetto attraverso il tam tam social pertanto si raccomanda di non farsi prendere dal panico e avvisare le forze dell’ordine in caso di avvistamenti.

Negli ultimi giorni, anche in diverse città marchigiane, diversi passanti hanno visto sbucare la bambina indemoniata del film tra i portoni e le strade dei quartieri. La prova da superare, per chi mette in scena la bravata, sta nel riuscire a creare il panico riuscendo poi a dileguarsi nel buio senza essere presi. Tuttavia, in alcuni casi i passanti terrorizzati hanno reagito inseguendo e cercando di colpire gli autori dello scherzo, che a volte hanno pure rischiato il linciaggio. Le forze dell’ordine consigliano di non interagire con la persona ma di segnalarne la posizione.