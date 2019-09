Rubano portafogli ad una donna ma vengono scoperti, due denunce

PORTO SAN GIORGIO – All’ora di pranzo del 23 settembre aveva visto una signora seduta su di una panchina di Via Bruno Buozzi che era impegnata in una telefonata e che aveva lasciato appoggiato, vicino a sé, il proprio portafogli.

Una occasione ghiotta per due giovani nordafricani del posto: mentre uno fa il “palo” scrutando la zona, l’altro repentinamente prende il portafogli e scappa.

Il portafogli è rinvenuto poco dopo da un cittadino in una via limitrofa, abbandonato sul tetto di un’auto in sosta, e consegnato agli inquirenti. Conteneva ancora i documenti personali della vittima, alla quale veniva restituito, ma non più il denaro, che ammontava a circa 300 euro.

Un testimone, solidale con la vittima e dotato di senso civico, riesce a riprendere la fuga del ladro con il suo telefonino ed a fornire indicazioni agli investigatori.

La Polizia di Stato ha elaborato tutte le immagini della videosorveglianza cittadina e degli esercizi commerciali della zona, arrivando ad individuare dapprima il “palo” e poi l’autore materiale del reato.

È stato accertato che non si trattata di uno “scippo”, come dapprima ipotizzato, ma di un furto con destrezza: il portafoglio, infatti, non è stato strappato dalle mani della signora, ma rubatole mentre la stessa lo aveva appoggiato sulla panchina accanto a sé