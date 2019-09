Ruba una carta di credito poi va al bancomat a fare il prelievo. Davanti alle telecamere

>

PORTO SAN GIORGIO – Ha rubato il portafogli ad una anziana e, all’interno, ha trovato una carta di credito. Non ha evidentemente riflettuto sulle cosneguenze di quello che si stava accingendo a fare ed è finito sui filmati di videosorveglianza di un bancomat. Si, perché il bolognese di trent’anni autore del furto è stato denunciato visto che, i militari che avevano raccolto la denuncia della malcapitata, non hanno dovuto fare altro che seguire i movimenti bancari legati alla carta.

Movimenti che dicevano che l’uomo si era recato allo sportello bancomat per prelevare 250 euro. Lo sportello, come tutti ormai, era monitorato da una telecamera che lo ha ripreso per bene in volto. Lui era peronsa nota alle forze dell’ordine ed è stato denunciato.