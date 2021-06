I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire a Porto d’Ascoli nel tardo pomeriggio di oggi in zona Agaria a causa di un incendio che ha avvolto alcune rotoboalle che si trovano in un campo a Sud dell’area di via Val Tiberina. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato la colonna di fumo e il fuoco provenire dalle rotoballe.