Roccafluvione, domani riapre la scuola ma il sindaco invita a tenere la guardia alta: “Ora ci sono ventuno casi positivi”

ROCCAFLUVIONE – I dati di oggi hanno evidenziato, per quanto riguarda il comune di Roccafluvione, un nuovo caso positivo al Covid 19 ricompreso però in un nucleo familiare già individuato. “Ad oggi i positivi sono 21 di cui uno non residente – afferma il sindaco Leoni -. Raccomandiamo a tutte le persone in quarantena di non differenziare i rifiuti e di seguire le istruzioni che stanno ricevendo da Picenambiente. A seguito anche di un confronto con la Asur, domani riparte la macchina della scuola. Raccomandiamo alle famiglie che hanno persone in quarantena di non mandare i bambini a scuola fino al termine della quarantena”. Oggi si è provveduto ad effettuare la Disinfezione con Ozono di tutti gli ambienti scolastici compresi gli uffici e l’asilo nido.