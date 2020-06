ASCOLI PICENO – Parapiglia nel pomeriggio in centro ad Ascoli. Nell’area di Piazza del Popolo si è infatti scatenata una rissa tra più persone di fronte agli occhi di decine di testimoni. L’episodio ha costretto all’intervento le forze dell’ordine ed anche il 118. L’ambulanza inviata sul posto ha infatti accompagnato il personale sanitario per le medicazioni e il trasporto in ospedale di almeno una persona.