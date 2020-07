Rissa a San Benedetto, sono spuntati anche i coltelli. Il ferito è un aquilano. Trenta ragazzi coinvolti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Emergono nuovi particolari sulla rissa andata in scena nella notte all’ex galoppatoio. Innanzitutto che il ferito, un ventunenne aquilano, è stato raggiunto da una coltellata al braccio e per questo è stato trasportato in ospedale. Non è comunque in gravi condizioni. La polizia è ora al lavoro per ricostruire i fatti ma sembra accertato che alla rissa abbiano partecipato circa trenta persone, quasi tutti abruzzesi, divisi in due gruppi che si sono affrontati in strada dopo la lite nata in discoteca. Gli agenti sono al lavoro per risalire all’identità di tutti loro.