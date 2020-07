Ripatransone, nuovo avvistamento del felino nell’area della Petrella. Saranno installate le fototrappole

RIPATRANSONE – Nuovo avvistamente della presunta pantera tra i colli ripani. E’ avvenuta questa notte, sempre nell’area della Petrella, in una zona che è tra l’altro illuminata da luce artificiale. Si tratta di un altro avvistamento “attendibile” per il comune e le forze dell’ordine che stanno pattugliando l’area e che, nei prossimi giorni, installeranno delle fototrappole finalizzate ad intercettare l’animale in modo da poter avere alcune sue immagini. Le descrizioni fornite dalle persone che lo hanno avvistato lascerebbero comunque pochi dubbi sul fatto che si tratti di una pantera.