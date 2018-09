Ripatransone, il trattore finisce fuori controllo. Agricoltore soccorso dall’ambulanza

RIPATRANSONE – Un anziano di 82 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, in contrada Messieri a Ripatransone, in seguito ad un incidente avvenuto con il trattore. L’uomo era a bordo del mezzo agricol a cingoli quando, in prossimità di una discesa, il trattore è finito fuori controllo.

L’uomo è fortunatamente rimasto seduto sul mezzo agricolo che, probabilmente grazie ai cingoli. non si è rovesciato. Durante la discesa perà l’uomo è stato colpito ripetutamente da rami e pianti e ha riportato delle ferite, non gravi, per le quali è stato necessario l’intervento dei sanitari inviati sul posto dal 118.