Ripatransone, furgone finisce fuori strada. L’autista soccorso dal 118

RIPATRANSONE – Incidente, intorno alle 16 di questo pomeriggio, a San Savino di Ripatransone dove un furgone è finito in una piccola scarpata. A soccorrere l’autista del veicolo, che non sarebbe comunque in gravi condizioni, è stata l’ambulanza del 118 partita dal presidio Potes dell’ospedale di San Benedetto.

Insieme ai sanitari hanno raggiunto l’area dell’incidente anche i vigili del fuoco. L’autista è stato trasportato al pronto soccorso per le medicazioni e tutti gli accertamenti del caso.