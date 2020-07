Rinforzi al commissariato di San Benedetto, la svolta all’inizio di giugno. Strade presidiate h24

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato all’inizio di giugno che la Questura ascolana, guidata dal dottor Paolo Maria Pomponio, ha ottenuto quello che anche il Siulp, il sindacato unico dei lavoratori di polizia, ha definito un traguardo storico. Sei agenti arrivati dal Reparto Prevenzione Crimine Piemonte giunti nei giorni successivi al delitto avvenuto a Pagliare del Tronto all’inizio di giugno su richiesta fatta dal Questore al Ministero dell’Interno. Sono loro, in questi giorni, ad affiancare i colleghi degli uffici sambenedettesi lungo le strade del territorio ed è stato grazie alla loro presenza che, ad esempio, nella notte tra sabato e domenica è stato possibile presidiare le aree “calde” della movida fino ad oltre l’alba. Un importante obiettivo raggiunto considerate le polemiche degli ultimi anni proprio relativamente ad una carenza di organico più volte segnalata dai sindacati ma anche e soprattutto in ottica di sicurezza e di percezione della stessa. E’ dai residenti del centro cittadino, ad esempio, che arrivano commenti positivi proprio relativamente alla presenza delle forze dell’ordine che nello scorso weekend sono state viste intervenire con tempestività ovunque si siano create situazioni potenzialmente problematiche, dallo scippo avvenuto sul lungomare al folle volo dal monumento al pescatore. Ma hanno anche visto gli agenti spegnere sul nascere liti che, oltre a molestare il sonno dei residenti, rischiavano di trasformarsi in qualcosa di ben peggiore.