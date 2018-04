Rapina una banca e prende a testate un cliente

PORTO SAN GIORGIO – Per rubare cinquantamila euro alla filiale della banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro di via Costa a Porto San Giorgio, ha mandato due persone all’ospedale. Ma non gli è stato sufficiente visto che è stato ugualmente bloccato e arrestato dai carabinieri. In manette è finito D.D.S., napoletano di 56 anni che, questa mattina, si è presentato nell’istituo di credito e si è fatto consegnare dalla cassiera denaro contante per circa 50mila euro.

I carabinieri lo hanno bloccato all’interno della banca mentre stava cercando di fuggire dopo aver dato una testata ad un cliente e aver fatto sentire male la cassiera. Entrambi sono fini in ospedale mentre il cinquantaseienne è stato portato in carcere. La refurtiva è stata completamente recuperata.