Rapina in banca a Pagliare, arrestato il quarto bandito

SPINETOLI – E’ stato assicurato alla giustizia anche il quarto componente della banda che, lo scorso dieci maggio, mise a segno una rapina ai danni delle Banca Popolare di Bari di Pagliare del Tronto. Quel giorno un uomo riuscì a farsi consegnare circa diecimila euro minacciando il dipendente dell’istituto di credito con un taglierino. Delle indagini si occuparono i carabinieri seguendo una pista che li portò fino in Campania a caccia dell’autore del colpo e dei suoi complici. I quattro furono intercettati proprio dopo poche ore in Campania. Erano in auto e vennero arrestati anche se per uno di loro, un trentasettenne, non si riuscì a dimostrare la sua partecipazione al colpo effettuato nella Marche. Nelle ultime ore è arrivata la svolta e i militari, grazie all’ulteriore lavoro di indagine e al provvedimento di custodia emesso dalla Procura, lo hanno raggiunto ad Ariano Irpino e arrestato.