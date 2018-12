Rapina al Conad, il giallo della testimone chiave. Il giorno del colpo il suo telefono era a Pescara

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Era a Pescara e non a San Benedetto. O meglio, il suo telefono cellulare era in Abruzzo il 10 ottobre del 2017 quando, al Conad di corso Mazzini, veniva messa a segno una rapina a mano armata. Eppure la donna titolare dello smartphone, in Tribunale ha riferito di aver notato i tre ragazzi accusati di aver compiuto il colpo nei pressi del supermercato e intenti a cambiarsi per travisare il proprio aspetto.

La testimonianza, resa alle forze dell’ordine, è stata ora analizzata in maniera tecnica su sollecitazione della difesa. E’ emerso, attraverso l’analisi delle celle telefoniche, che il telefono della donna, quel giorno, non era a San Benedetto ma a Pescara. Il giudice Rita De Angelis ha così fatto convocare la donna che dovrà chiarire la situazione ed evitare così una denuncia per falsa testimonianza.

Del colpo al Conad sono accusate tre persone. Il processo vede infatti imputati due ventinovenni ed un quarantenne. Qual giorno la rapina fruttò un bottino di circa seimila euro. I ladri entrarono nel supermercato con i caschi in testa e puntando una pistola contro gli addetti alle casse.