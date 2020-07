Rapina al centro polisportivo, il ladro aggredisce il custode

PORTO SANT’ELPIDIO – Lo ha sorpreso il custode e lui, invece di scappare, lo ha aggredito. E’ accaduto nel centro polisportivo Ok Sport di Porto Sant’Elpidio intorno alle 6 e 30 del mattino di ieri. Un uomo si è introdotto nei locali del circolo con l’intenzione di rubare ma, mentre stava raggiungendo il registratore di cassa che si trovava sul bancone del bar, è stato sorpreso dal custode. Il ladro aveva infatti maldestramente fatto scattare l’allarme. Anziché fuggire si è scagliato contro il lavoratore buttandolo a terra quindi ha arraffato del denaro presente in cassa ed è fuggito via. Il custode ha fortunatamente riportato conseguenze di lieve entità mentre a caccia del bandito c’è ora la polizia.