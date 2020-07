Raffica di incidenti tra auto e scooter. Tre scontri tra San Benedetto e Grottammare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pomeriggio di fuoco lungo la Riviera delle Palme. Tra le 18 e le 20 di martedì sera si sono infatti verificati 3 incidenti in vari punti del territorio. In tutti e tre i casi si è trattato di scontri tra autoveicoli e scooter. In ospedale, in nessuno dei casi in gravi condizioni, sono finiti due uomini e una donna. Gli incidenti si sono verificati in via Torino e via Toti a San Benedetto è sul lungomare di Grottammare, all’altezza dell’intersezione con via Marche.