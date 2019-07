Un quarantenne di origini romene, padre di tre figli, è stato trovato impiccato, questa mattina, nell’abitazione del padre in un paese dell’hinterland Piceno. L’uomo, residente lungo la vallata del Tronto, si sarebbe tolto la vita nella notte in preda ad una crisi depressiva. Pare che, in passato, avesse avuto problemi di questo genere.

Ad occuparsi della vicenda sono i carabinieri subito chiamati sul posto, insieme al 118, dopo il ritrovamente del corpo ormai, purtroppo, privo di vita.