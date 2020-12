Quando Ernesto Marchei era un promettente calciatore: “Tra i migliori che siano passati per le giovanili della Samb”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In questi giorni lo abbiamo tutti ricordato come lo storico gestore del ristorante Molo Sud ma Ernesto Marchei, scomparso prematuramente martedì mattina a causa di un improvviso malore, è stato anche un promettente e talentuoso calciatore. Nell’immagine lo si vede nella formazione Berretti allenata dal compianto Quinto Troli negli anni Ottanta. In foto è riconoscibile anche Mario Palanca. Tutti lo ricordano come un talentuoso trequartista: “Uno dei più virtuosi di che in quegli anni siano passati nelle giovanili rossoblu” spiega Palanca.