Punta il coltello alla cassiera e si fa consegnare 4mila euro. Rapina a mano armata al Conad di Pedaso

PEDASO – Le ha puntato contro un coltello ordinandole di consegnarle tutti i soldi presenti in cassa. Rapina a mano armata al Conad di Pedaso. E’ accaduto nella serata di mercoledì, a ridosso dell’orario di chiusura. Un uomo, incappucciato e con la mascherina sul volto, è entrato nel supermercato andando dritto verso la cassa dove, in quel momento, c’erano la cassiera e un’acquirente, una donna con una bambina, che stava effettuando il pagamento della spesa. Il rapinatore, descritto come una persona molto giovane, ha temporeggiato attendendo che la donna e la piccola uscissero dal locale quindi è entrato in azione. Ha mostrato il coltello alla cassiera ordinandole di tirare fuori tutti i soldi presenti nel registratore di cassa. Dentro c’erano circa quattromila euro che la cassiera ha consegnato all’uomo il quale ha afferrato i soldi, è uscito dal negozio e si è poi messo a correre. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri che lo stanno ora cercando.