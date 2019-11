SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intervento lampo dei vigili del fuoco in via Calatafimi da dove è partita una chiamata che parlava di fiamme e fumo da un quadro di contatori della corrente elettrica. In effetti era nato un principio di incendio che, fortunatamente, grazie all’intervento immediato dei pompieri, non ha provocato gravi conseguenze.

Tutto è accaduto nel pomeriggio all’altezza dell’intersezione con piazza San Giovanni Battista, dunque in pieno centro.