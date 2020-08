Precipita con il deltaplano, grave un operatore del 118

CAMPLI – Brutto incidente per un uomo di sessant’anni che, ieri mattina, è precipitato con il deltaplano mentre stava sorvolando le colline intorno a Campli. L’uomo, che lavora come operatore del 118, stava sorvolando l’area per una esercitazione quando qualcosa è andato storto e il deltaplano ha iniziato a perdere quota. Il sessantenne si è schiantato a terra riuscendo a limitare comunque i danni. L’atterraggio gli ha provocato gravi conseguenze ma, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato trasportato, in elicottero, all’ospedale Mazzini di Teramo.