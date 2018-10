Porto d’Ascoli, si scontra con un’auto in uscita dal parcheggio. Donna finisce in ospedale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata trasportata con l’ambulanza in ospedale la donna di 74 anni che, questa mattina, è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto in via Nazario Sauro, lungo la Statale 16 a Porto d’Ascoli.

Lo scontro è avvenuto tra un’auto che stava transitando lungo la Statale 16 ed un veicolo che stava uscendo da un parcheggio. L’anziana, dopo l’incidente, accusava forti dolori ed è stata soccorsa da un mezzo del 118.

Il personale sanitario a bordo dell’ambulanza la stabilizzata su una barella spinale e ne ha predisposto il trasporto in ospedale in codice giallo. Non è in gravi condizioni per fortuna.