Porto d’Ascoli, scontro tra auto e scooter sulla sopraelevata. Un ferito

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Erano da poco passate le 19 e 30 di questo pomeriggio quando la sopraelevata è stata teatro di un incidente che ha visto coinvolti uno scooter e un’auto. Il ciclomotore, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, ha impattato contro la fiancata di un monovolume.

Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Verde di San Benedetto che ha medicato lo scooterista predisponendone poi il trasporto all’ospedale di San Benedetto. Non sarebbe in gravi condizioni per fortuna.