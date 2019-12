Porto d’Ascoli, rifiuti selvaggi. “Ci vogliono le fototrappole”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le discariche abusive a cielo aperto sono una delle problematiche maggiori della città rivierasca.

I residenti del quartiere Sentina lamentano la presenza di rifiuti di ogni genere tra via del Cacciatore e via Nebbia, in uno spazio che costeggia la pista ciclabile. La presenza dello svincolo della sopraelevata fa pensare ai residenti della zona che l’immondizia possa provenire anche da quartieri e paesi limitrofi

I cittadini della Sentina chiedono l’installazione di un numero adeguato di fototrappole permanenti, telecamere che servono ad identificare le auto di chi getta i rifiuti in maniera irregolare; attualmente infatti ve ne sono soltanto tre, mentre i siti da particolarmente critici da monitorare sono circa trenta secondo i riscontri della Polizia Municipale e della Picenambiente.