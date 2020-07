SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intervento dei vigili del fuoco in via Clara Maffei, a Porto d’Ascoli, dove intorno alle due del mattino una palma che si trovava a bordo strada si è spazzata cadendo sull’asfalto e invadendo la carreggiata. Alla base dell’accaduto ci sarebbe il “lavoro” del punteruolo rosso che ha ucciso la pianta. I pompieri hanno rimosso la palma e riportato la situazione in sicurezza.