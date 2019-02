Porto d’Ascoli, l’auto nell’officina schizza via e finisce contro il muro. Meccanico in ospedale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente all’interno di un’officina meccanica di Porto d’Ascoli dove, un meccanico, ha avuto bisogno di essere soccorso dal 118 per poi essere trasportato in ospedale. E’ accaduto poco dopo le 18 di questo pomeriggio. L’uomo, un 55enne, stava lavorando nell’abitacolo di un’auto ferma all’interno dell’officina.

L’auto era in moto e ad un tratto, per motivi ancora da verificare, è partita schizzando via e terminando la propria corsa contro il muro. Il meccanico era all’interno del veicolo ed ha riportato numerose contusioni. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 in stato di choc. Ora si trova in ospedale.