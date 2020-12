SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono costretti a restare “chiusi per furto” questa sera quelli del Birritrovo, il pub di Porto d’Ascoli in via dei Mille. La scorsa notte qualcuno è infatti penetrato nel locale: “Hanno rubato 4 spicci lasciati nella cassa – fanno sapere dallo staff del locale -. Il problema è che per entrare ci hanno fatto dei danni al sistema di aspirazione e stasera siamo costretti ad essere chiusi”.