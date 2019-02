Porto d’Ascoli, irruzione in una casa di via Turati. Arrestato giovane pusher

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nessun precedente penale, mai avuto a che fare nulla con le forze dell’ordine eppure i carabinieri sono riusciti ugualmente ad individuarlo. Un ventunenne di San Benedetto è stato arrestato ieri sera dopo che all’interno della sua abitazione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rinvenuto otto grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverse banconote in contanti.

I carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione del giovane, in via Turati, sequestrando tutto e accopagnando il ventunenne in caserma dove stato formalizzato l’arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.