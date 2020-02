SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il maltempo ha creato problemi in via Monteconero, nel quartiere di Ragnola, facendo precipitare da una struttura di tre piani la guaina del tetto che è piombata su due auto in sosta.

I due veicoli hanno riportato dei danni ma fortunatamente nessuno si trovava a passare in quel momento in quel tratto di strada. Sul posto è intervenuta la polizia locale di San Benedetto che ha predisposto l’arrivo dei Vigili del Fuoco.