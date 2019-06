Porto d’Ascoli, i ladri entrano e chiudono fuori i padroni di casa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Era già accaduto, qualche giorno fa, nel quartiere di San Filippo Neri e, nella notte, si sono ripetute le stesse scene. I ladri sono entrati in casa e, per facilitarsi l’eventuale fuga, hanno messo il chiavistello alla porta chiudendola dall’interno. L’amara sorpresa se la sono trovata di fronte i residenti di un appartamento di via Ristori che, questa notte, sono tornati a casa e si sono trovati di fronte alla porta serrata.

Infilata la chiave, infatti, non sono riusciti ad aprire la porta che si è bloccata. Così hanno dovuto chiamare il 115 e, visto che avevano intuito quello che potesse essere accaduto, anche i carabinieri. Quando i vigili del fuoco della caserma di San Benedetto hanno aperto la porta, è arrivata la conferma dei sospetti. I ladri, che ovviamente si erano dileguati, avevano fatto visita all’appartamento.