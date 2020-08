Porto d’Ascoli, grave una bimba di due anni che ha rischiato di annegare. E’ stata trasferita ad Ancona

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una bambina di due anni è stata soccorsa in codice rosso sulla spiaggia di Porto d’Ascoli, in seguito ad una sindrome da annegamento. La bimba, in vacanza in Riviera con la famiglia, è sfuggita per pochi istanti al controllo dei genitori ed ha respirato acqua. E’ stata accompagnata alla guardia medica ma sembrava inizialmente in condizioni non preoccupanti ma in poco tempo la situazione è peggiorata di molto. Sul posto è stata subito inviata un’ambulanza del 118 il cui personale sanitario a bordo si è reso subito conto della gravità della situazione. La bimba è stata trasportata al Madonna del Soccorso di San Benedetto.

In serata però è stato deciso di trasferire la piccola all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona a bordo di un’ambulanza. Le sue condizioni sono gravi.