Porto d’Ascoli, donna di 85 anni si schianta contro le auto in sosta. Trasportata in ospedale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una donna di 85 anni è stata trasportata in ospedale per le conseguenze di un incidente avvenuto in tarda mattinata in via Mare a Porto d’Ascoli. La donna era alla guida di una Fiat Punto quando, a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro i mezzi parcheggiati a bordo strada.

I veicoli danneggiati sono stati due. L’anziana è stata soccorsa dall’ambulanza inviata sul posto dalla centrale operativa del 118 di Ascoli, medicata e trasportata al Madonna del Soccorso. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, è intervenuta la pattuglia della polizia locale in servizio ch eha anche predisposto le attività di rimoazione e sgombero della carreggiata del mezzo incidentato.