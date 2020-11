Porto d’Ascoli, clienti al bar dopo le 18. I carabinieri chiudono un locale per cinque giorni, multe per tutti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto hanno disposto la chiusura per cinque giorni di un bar di Porto d’Ascoli dopo che, a seguito di un controllo, il locale è stato trovato “operativo” dopo le 18. All’interno del locale c’erano infatti alcuni avventori intenti a giocare alle slot machine mentre all’esterno ce n’erano altre riconducibili al bar stesso dal momento che stavano bevendo. Tutte le persone presenti sono state sanzionate con una multa di 400 euro mentre per il locale è stata predisposta la chiusura per cinque giorni.