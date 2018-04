Porto d’Ascoli, banda del buco in profumeria. Bottino di decine di migliaia di euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono entrati facendo un buco sul muro del bagno. Quindi hanno agito indisturbati all’interno del negozio. Colpo grosso alla profumeria Crystal di via Mare, a Porto d’Ascoli. I malviventi hanno sfondato il muro che immette su una stanza secondaria dell’attivit. aerta di recente. La stanza è quella che ospita i servizi igienici.

Una volta dentro sarebbero riusciti a portar via denaro e prodotti per alcune decine di migliaia di euro. Le stime sono attualmente in corso. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di San Benedetto.