Porto d’Ascoli, auto tampona scooter che investe una donna. Due quarantenni in ospedale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Carambola tra auto e scooter lungo la Statale 16 a Porto d’Ascoli. L’incidente, avvenuto poco prima delle 19. ha visto finire in ospedale due persone, un uomo e una donna entrambi di quarant’anni. Tutto è nato da un tamponamento tra un’auto e uno scooter.

Il ciclomotore si era fermato per far attraversare due donne. In sella allo scooter, un Kymco, c’era un uomo di 40 anni che è stato tamponato da una Peugeot condotta da una donna di Monsampolo. Lo scooter è stato così sbalzato in avanti ed ha investito una delle due donne che stavano attraversando, una quarantenne di Tortoreto.

Sia lo scooterista che la donna investita hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118. Sul posto sono andate due ambulanze insieme alla pattuglia in servizio della polizia locale di San Benedetto.