Porto d’Ascoli, auto pirata causa incidente e perde la targa. Un ferito

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha provocato un incidente ed è fuggito. È successo intorno alle 19 in via dei Laureati. Un’auto, dopo essersi scontrata con un’altra in una maniera talmente violenta da scaraventarla contro una macchina parcheggiata, si è dileguata.

I presenti hanno immediatamente allertato il 118 e le Forze dell’Ordine. Sul posto un’ambulanza con infermiere a bordo che ha trasportato la donna che era al volante dell’auto colpita, in pronto soccorso.

L’auto pirata ha però perso nello scontro il paraurti con la targa, e le forze dell’ordine sono già al lavoro per rintracciare il proprietario.