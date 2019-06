Porto d’Ascoli, auto contro scooter. Ferita coppia di diciannovenni. Raffica di incidenti nel pomeriggio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Hanno entrambi diciannove anni il ragazzo e la ragazza che sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari dopo un incidente avvenuto, intorno alle 16 e 30, all’intersezione tra via Cefalonia e via Bernini, a Porto d’Ascoli. Lo scontro è avvenuto tra lo scooter, insella al quale i due viaggiavano, e un’auto.

Sul posto, oltre al 118, anche gli agenti di pattuglia della polizia locale che, oggi sono dovuti intervenire in più zone. Poco prima erano infatti avvenuti altri due sinistri, entrambi sulla Statale 16: uno in via Gabrielli e l’altro in via Piave